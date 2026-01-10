Ir al contenido principal

Foto: Tomada de X

Durante la noche del viernes 9 de enero fueron asesinadas cinco personas en el municipio de Maicao (La Guajira).

La escena violenta sucedió en momentos en que las víctimas departían en una esquina el barrio Altos de Parrantial. De inmediato se llamó a las autoridades quienes procedieron a identificar al grupo de personas asesinadas.

Los nombres de las víctimas son los siguientes: Eider Cantillo de 33 años, Janer Bustamante de 23 años, Alex Mendoza de 25 años, Jean Carlos Meza Estrada de 27 años y Víctor Manuel Jurado Maza de 32 años de edad.

