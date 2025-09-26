El próximo 28 de septiembre, Medellín será escenario de la Carrera de las Rosas 2025, una jornada que reunirá a más de 17.000 participantes con un mensaje poderoso de prevención del cáncer de mama. Este año, el evento no solo correrá por la vida, sino también por el planeta, al incorporar un ambicioso modelo de sostenibilidad ambiental que transformará la manera en que se gestionan los residuos en eventos masivos.

Con el respaldo de la compañía AJE y bajo la coordinación de la organización Fractal, especializada en modelos de economía circular, la carrera implementará un sistema integral de recolección, limpieza y transformación de residuos. Se prevé la distribución de más de 77.000 botellas plásticas de bebidas hidratantes durante el recorrido, las cuales serán recolectadas y gestionadas por recicladores de oficio, de los cuales el 36 % son mujeres, dignificando su labor y reconociendo su papel clave en la sostenibilidad urbana.

La logística ambiental contempla seis puntos estratégicos de recuperación de envases, operados por recicladores capacitados, así como un carro especializado para el acopio de material reciclable, con capacidad para 30 globos. Además, se utilizará una báscula digital para medir los residuos recolectados, estimando una recuperación del 70 % del total. Todo el material será entregado a transformadores autorizados, asegurando su reincorporación a nuevos ciclos productivos, en línea con la Ley de plásticos de un solo uso en Colombia.

Este enfoque convierte a la Carrera de las Rosas en un referente de sostenibilidad, al demostrar que es posible organizar eventos deportivos responsables con el medio ambiente. Cada etapa del proceso, desde la entrega de bebidas hasta la disposición final de los residuos, fue diseñada para ser práctica para los corredores y justa para los recicladores, integrando a estos actores esenciales en la operación.

Más allá de lo deportivo y lo social, la Carrera de las Rosas Medellín 2025 deja una lección clara: sí es posible construir experiencias sostenibles, circulares y con impacto positivo. Un verdadero ejemplo de cómo correr por la vida también puede ser correr por un futuro más limpio y justo para todos.