El Instituto Nacional de Medicina Legal emitió el boletín en el que determina lo que causó la muerte de la familia integrada por Viviana Canro, Tito Nelson Martínez y su hijo su Kevin de tan solo 4 años, en un hotel de la isla de San Andrés mientras disfrutaban de sus vacaciones.

De acuerdo con la entidad, fue una intoxicación por exposición a fosfina, un gas altamente tóxico utilizado en labores de fumigación. un hecho en el que señala al Hotel Portobello como el directamente responsable.

Las investigaciones señalan que la familia se percató de un extraño olor del que se dio la alerta pero que no fue atendida por el personal del hotel.

Medicina Legal indica que las personas estaban «tendidas en el suelo» y que la posición de los cuerpos «al parecer tenían síntomas de intoxicación».-

La familia se encontraba hospedada en la habitación 404, en la noche en que la alta exposición a fosfina provocó la muerte de Tito Nelson Martínez (42 años), su pareja Viviana Andrea Canro (45 años), y su hijo de tan solo cuatro años, Kevin Matías Martínez.

