Medida de aseguramiento a los integrantes de ‘Los Toches’ por el crimen de un comerciante

Un juez penal de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a los presuntos responsables del crimen de un comerciante en Ubaté (Cundinamarca), el pasado 23 de junio.

La medida de aseguramiento en centro carcelario cobija a Bayron Steven Gil Martínez, Freddy Giovanny Ramírez Rivera, Erick Alexander Rolón Serrano y Martín Steven Salazar Bello, presuntos integrantes de la estructura delincuencial ‘Los Toches’.

Otra persona capturada en flagrancia, durante los allanamientos y que tenía en su poder municiones, identificada como Teófilo Alfonso Rolón Botello, permanecerá privada de la libertad en su lugar de residencia.

Los elementos materiales probatorios indican que los cuatro primeros procesados se trasladaron de Bucaramanga (Santander), Cúcuta (Norte de Santander) y Medellín (Antioquia) a Ubaté para definir los roles delictivos. En ese sentido, se conoció que Salazar Bello presuntamente dio la orden para ejecutar el crimen, mientras que Gil Martínez habría adelantado labores de vigilancia.

Por su parte, Ramírez Rivera y Rolón Serrano, al parecer, intimidaron con arma de fuego al comerciante de 58 años en su lugar de residencia, en el barrio San Francisco, lo despojaron de las joyas, 250 millones de pesos en efectivo y dos armas enchapadas en oro y con incrustaciones en diamante. Posteriormente, le propinaron varios golpes en la cabeza y asfixiaron.

Finalmente, incineraron el cuerpo. Por estos hechos, un fiscal de la Seccional Cundinamarca les imputó, de acuerdo con sus posibles responsabilidades individuales, los delitos de homicidio y hurto calificado, ambas conductas agravadas; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes