El barrio La Primavera en Baranoa, amaneció convertido en escenario de luto y dolor por el asesinato de una niña de 11 años, quien fue alcanzada por una bala en medio de un tiroteo.

En la escena del crimen dos hombres a quienes supuestamente iba dirigido el ataque, resultaron heridos. hecho ocurrió hacia las 9:15 de la noche del jueves 18 de septiembre en inmediaciones de la calle 22 con carrera 22.

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.

La Fiscalía y la Policía trabajan en la recopilación de material de cámaras de seguridad y testimonios de la zona para capturar a los responsables del asesinato de la menor.