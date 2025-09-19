Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El barrio La Primavera en Baranoa, amaneció convertido en escenario de luto y dolor por el asesinato de una niña de 11 años, quien fue alcanzada por una bala en medio de un tiroteo.

En la escena del crimen dos hombres a quienes supuestamente iba dirigido el ataque, resultaron heridos. hecho ocurrió hacia las 9:15 de la noche del jueves 18 de septiembre en inmediaciones de la calle 22 con carrera 22.

Nota recomendada: Federico Gutiérrez confirmó la muerte del niño agredido por su padrastro en Medellín

La niña fue trasladada de urgencia a un centro asistencial y luego remitida a un hospital de mayor complejidad en Baranoa. Pese a los esfuerzos por mantenerla con vida, falleció debido a la gravedad de la herida.

La Fiscalía y la Policía trabajan en la recopilación de material de cámaras de seguridad y testimonios de la zona para capturar a los responsables del asesinato de la menor.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Regreso de Juan Carlos Florián al Ministerio de la Igualdad desata la furia de Cathy Juvinao

| Confidencial Noticias | ,
La Presidencia de la República postuló una vez más a Juan Carlos Florián para el cargo de ministro de la Igualdad, en esta ocasión con arreglo en su identidad de género, lo que algunos califican como una jugadita para burlar la ley de cuotas. Florián…
Siga leyendo

«A mí no me amanece»: Petro a Donald Trump

| Europa Press | ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha advertido este miércoles a su homólogo estadounidense, Donald Trump, que «no (le) amenace», después de que Washington haya eliminado a principios de esta semana al país latinoamericano de su lista de Estados que…
Siga leyendo

El aborto que duele y los abortos que liberan 

| Confidencial Noticias |
Por: Johana Milena Asela Bolívar – [email protected] Hablar de aborto en Colombia es hablar de derechos, pero también de dolor, de dignidad y de vida, al ser un tema que atraviesa lo legal con lo íntimo, y lo social con lo ético. Desde la sentencia…
Siga leyendo

Antonio Guterres celebra la primera sentencia de la JEP

| Europa Press | ,
El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha recibido con satisfacción la primera condena de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) de Colombia contra el antiguo alto mando de la disuelta guerrilla de las FARC, que ha calificado de…
Siga leyendo

CNE aprueba fusión del Pacto Histórico, pero coloca varios asteriscos

| Confidencial Noticias | ,
La Sala Plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) aprobó la fusión de los movimientos que conforman la coalición del Pacto Histórico en un solo partido de cara a lo que serán las elecciones tanto de Congreso como de presidente de la República para…
Siga leyendo