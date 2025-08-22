Al menos seis personas han muerto y 76 han resultado heridas por un atentado con explosivos perpetrado este jueves en las inmediaciones de una base militar de Cali, han informado las autoridades locales.

La Alcaldía de Cali ha confirmado este balance en un mensaje en su cuenta de la red social X en el que precisado que los damnificados incluyen «ocho menores y tres adultos que superan los 60 años», mientras que hay igual número de mujeres que de hombres en la totalidad del grupo. Además, cuatro de los pacientes se encuentran en estado crítico.

Su regidor, Alejandro Éder, ha ordenado la «militarización» de la localidad y ha ofrecido una recompensa de hasta 400 millones de pesos (más de 85.400 euros) a cambio de información que facilite el arresto de los autores del ataque con un coche bomba junto a la Base Aérea Marco Fidel Suárez, en torno a las 14.50 (hora local).

El presidente, Gustavo Petro, ha anunciado la detención de un miembro de Estado Mayor Central (EMC), una de las disidencias de las extintas guerrillas de las FARC, que habría participado en el atentado, si bien la Fiscalía por su parte ha confirmado que se ha puesto a su disposición a dos hombres por estos hechos.

Desde Cali, donde ha participado en un consejo de seguridad de establecido de urgencia y que ha contado con autoridades locales y militares, Petro ha descartado decretar el estado de conmoción en el país alegando que «tenemos ya los instrumentos (…) la experiencia ya nos permite seguir acorralando las fuerzas que aquí se denominan del EMC».

En declaraciones ante la prensa al término de la reunión, ha vuelto a considerar el ataque como una «reacción terrorista» a las derrotas infligidas por el Ejército colombiano a la columna Carlos Patiño en el Micaí.

«Más de 250.000 municiones recuperadas por el Estado, cinco casas llenas de explosivos, 200 partes de fusiles (…) Con eso hay una victoria en el sitio donde hay más hoja de coca de todo el departamento del Cauca, cerca del 60 al 70 por ciento del total. La reacción es esta, una reacción que como ya saben ustedes, termina golpeando a la población de manera masiva», ha señalado.

«No golpearon mayormente la instalación militar, que es de la Fuerza Aeroespacial Colombiana, pero el golpe a la población de Cali indudablemente es profundo, es brutal, es de terror», ha lamentado, antes de anunciar la extensión de la presencia militar en «poblaciones como Suárez, Buenos Aires, Jamundí».

Nota recomendada: Clan del Golfo protagonizó ataque con dron a un helicóptero de la Policía

Así, ha advertido de que estos grupos «que se han mal llamado disidencias, porque en realidad son bandas del narcotráfico actual, coordinadas internacionalmente». «Estamos enfrentando a una mafia internacional, con bandas armadas aquí, no es una confrontación política, usa la debilidad social de la región», ha asegurado.

«El terrorismo es la nueva expresión de las facciones que se dicen dirigidas por Iván Mordisco y que se han supeditado al control de la junta del narcotráfico», ha lamentado, que ha prometido perseguir a estos grupos como «organizaciones terroristas».

En este sentido, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, ha recordado que las autoridades colombianas ofrecen una recompensa de 3.300 millones de pesos (650 euros) por ‘Marlon’ y 1.650 millones de pesos (350 euros) por alias ‘Kevin’, otro líder del grupo a quienes también ha achacado el ataque en Cali.