Al finalizar un consejo de seguridad, realizado en la isla de San Andrés, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, anunció una serie de medidas para fortalecer las capacidades humanas, logísticas, de movilidad y técnicas de la Fuerza Pública en la zona con el objetivo de brindar mejores condiciones de seguridad para sus pobladores y para los turistas que a diario llegan allí.

El alto funcionario aseguró que, a la Isla, llegarán en las próximas semanas 35 nuevos policías, cuatro caninos antinarcóticos, tres peritos de criminalística, un fotógrafo forense y cuatro caninos antinarcóticos. Este refuerzo, está destinado a fortalecer las capacidades de investigación, despliegue operativo, inteligencia, anticipación de hechos delictivos y aumento de la seguridad de los 26 mil metros cuadrados de la isla.

De igual manera, tendrán la importante misión de realizar acciones tendientes a combatir el homicidio, contrabando, narcotráfico, hurto y violencia intrafamiliar, entre otros.

De otro lado, el ministro Pedro Sánchez Suárez aseguró que tres embarcaciones de última generación de la Armada de Colombia comenzarán a navegar en los próximos días en las aguas del Caribe cercanas al archipiélago.

Así mismo, el jefe de la cartera de Defensa se comprometió a agilizar el proyecto de cámaras de seguridad en San Andrés, el cual será implementado de manera conjunta entre el Ministerio del Interior y la Gobernación, el cual tendrá una inversión cercana a los $15 mil millones.

Otro aporte será la de gestionar, con apoyo de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), el pronto arribo de una embarcación que contribuya con el cuidado del medio ambiente en las islas, extrayendo la basura y desechos que allí se generan, para llevarlos hacia un punto en donde puedan ser manejados.