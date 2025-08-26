El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, confirmó el secuestro de un grupo de 34 uniformados del Comando Conjunto de Operaciones Especiales (CCOES), en el área rural de El Retorno, Guaviare, por campesinos de la zona.

De acuerdo con información oficial, el secuestro se habría dado como respuesta a las acciones militares de las últimas semanas, donde se presentó la muerte en combate de alias Dumas junto con la de diez integrantes más de las disidencias.

«En una flagrante violación al DIH, tropas de las Militares fueron objeto de una asonada por parte de aproximadamente 600 personas, quienes, bajo constreñimiento de alias Jimmy Parra, cabecilla del grupo armado organizado residual (GAO-r) Estructura 44, impiden el desarrollo normal de las labores constitucionales en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, Guaviare; esto tras la operación militar que permitió neutralizar al cabecilla alias Dumar o Chito», informó el Ejército Nacional en su cuenta oficial de X.

Alias Dumar sería el responsable de varias acciones criminales con la difusión de audios e imágenes con las que se obliga a la población a detener sus actividades diarias y comerciales, así como el cobro de extorsiones a través de citaciones, como las ocurridas el pasado mes de junio en este departamento, dijo en su comunicado la Institución.

Dumar era uno de los hombres más buscados y tenía una trayectoria delictiva de más de 15 años, según inteligencia militar.