El ministro de Justicia, Andrés Idárraga, dijo en rueda de prenso que el Gobierno Nacional esta listo para iniciar operaciones de aspersión de glifosato utilizando drones de precisión.

La decisión se tomó luego de que el Consejo Nacional de Estupefacientes aprobara en sesión este mismo 22 de diciembre la metodología para aplicar y sus responsables.

«Mañana a más tardar tendría que estar en poder de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA) la última autorización ambiental para que en el transcurso de la semana, a más tardar jueves o viernes la Policía Nacional inicie estas operaciones en los diferentes territorios del país», afirmó.

Este tipo de aspersiones se iniciarán en departamentos como el Cauca, Norte de Santander y Putumayo, donde los cultivos de uso ilícito han presentado un incremento exponencial, constituyéndose en un asunto de orden público.

El ministro de Justicia explicó que la aspersión será realizada mediante drones, y a máximo 1.5 metros de altura de las plantas de hoja de coca. El funcionario estima que la Policía podría estar fumigando un promedio de una hectárea cada treinta minutos -14 minutos de fumigación directa y 12 minutos en cambio de baterías del dispositivo-.