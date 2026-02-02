Ir al contenido principal

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, confirmó la muerte de José Gonzalo Sánchez, (alias Gonzalito) considerado como el ‘número dos’ del Clan del Golfo, por el las autoridades colombianas.

Por alias Gonzalito se ofrecía una recompensa de hasta 5.000 millones de pesos (poco más de 1.000 euros) por delitos que incluían homicidio, desplazamiento forzoso, tráfico de armas y extorsión.

«Ha muerto ahogado el segundo al mando del Clan del Golfo, alias ‘Gonzalito’. Su cuerpo será entregado por las comunidades indígenas a la Organización de Estados Americanos (OEA) y la Brigada 11 (del Ejército) a la que he ordenado recoger el cadáver», ha señalado en su cuenta de X, después de que el cuerpo fuese recogido por la comunidad indígena de La Pita, quien informó a las autoridades de lo ocurrido.

Según un comunicado del propio Clan del Golfo, ‘Gonzalito’, también conocido como ‘Willington’, murió el pasado viernes «por ahogamiento mientras transitaba el río Esmeraldas en el municipio de Tierralta», en la región Caribe, en el norte del país, «cuando la lancha con motor fuera de borda en la que viajaba sufrió un volcamiento».

El objetivo del trayecto era, ha indicado el grupo criminal, «realizar actividades pedagógicas relacionadas con el ingreso a las Zonas de Ubicación Temporal (ZUT)», en las que no se ejecutan las órdenes de captura con fines de extradición para los miembros de esta organización que están incluidos en las listas avaladas por el Alto Comisionado para la Paz, José Otty Patiño Hormaza, en el marco del proceso de paz apoyado por la OEA.

De acuerdo a las informaciones, ‘Gonzalito’ tenía órdenes de captura en su contra por diversos delitos, incluidos homicidio agravado, terrorismo, desplazamiento forzoso, extorsión, tráfico de armas y de drogas y minería ilegal.

El Clan del Golfo, designado desde mediados de diciembre de 2025 como banda terrorista por las autoridades de Estados Unidos, alcanzó meses antes con el Gobierno de Colombia una serie de compromisos, entre ellos la sustitución de cultivos ilícitos en al menos cinco localidades donde opera el mayor cartel de drogas del país latinoamericano.

