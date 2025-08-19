Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El Gobierno Nacional sancionó la Ley #2532 de 2025 la cual crea el Museo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero en virtud del Proyecto de Ley aprobado por el Congreso de la República, cuya autora es la H.R. Astrid Sánchez Montes de Oca.

La iniciativa nació como conmemoración a la abolición de la esclavitud en Colombia, mediante la Ley 2ª del 21 de mayo de 1851 y además crea el Centro de Pensamiento Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero.

“Sí, llegó la hora del museo y del Centro de pensamiento de nuestras raíces negras, el cual exaltará los valores de nuestra raza que ayudó a moldear la nación de la cual hoy nos sentimos orgullosos. Como cultura negra, imprimimos valores que hacen que nuestra patria sea única. Pero aunado a esto se perdieron vidas, cuya memoria buscamos homenajear para que nunca más se repitan formas de violencia ligadas a la discriminación y toda forma de intolerancia”, aseguró la representante a la cámara, Astrid Sánchez.

El Museo afro tendrá su sede principal en Cali, con recursos destinados ya por le ministerio de Cultura, con personería jurídica, patrimonio propio y además autonomía administrativa y financiera.

Así mismo el Centro de Pensamiento Negro estará también adscrito al ministerio de Cultura y deberá rendir un informe anual a la Comisión Legal Afrocolombiana del Congreso de la República donde exponga las investigaciones adelantadas, las recomendaciones de política pública y las necesidades legislativas para la reivindicación de las comunidades afrocolombianas y palenqueras.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Gustavo Petro pide a Nicaragua capturar y extraditar a Colombia a Carlos Ramón González

| Confidencial Noticias | , ,
La Embajada de Colombia en Nicaragua pidió al Gobierno de Daniel Ortega la captura y extradición inmediata del exdirector del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González. “Rogamos dar trámite en la brevedad del tiempo a esta…
Siga leyendo

Álvaro Uribe cierra la puerta de la consulta del Centro Democrático a quienes no han militado en su partido

| Confidencial Noticias | , ,
En la reciente cita entre los cuatro precandidatos del Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe Vélez, pidió escoger a uno de ellos asistir a una reunión urgente con Miguel Uribe Londoño, padre del senador asesinado, Miguel Uribe Turbay y explorar la…
Siga leyendo

¿De quién hablaba María Fernanda Cabal cuando mencionó el término «travestis de la política»?

| Periodista Infiltrado | ,
La senadora María Fernanda Cabal al anunciar los acuerdos en el Centro Democrático con miras a realizar la consulta interna para escoger un candidato único a la presidencia de la república, fue clara en decir que no están dispuestos a permitir que ningún…
Siga leyendo

Armando Benedetti destaca el concepto de la Procuraduría al trámite de la reforma pensional y lanza pullas a sus opositores

| Confidencial Noticias | ,
El ministro del Interior, Armando Benedetti, destacó el pronunciamiento de la Procuraduría en favor del trámite surtido en la plenaria de Cámara de Representantes con el proyecto de reforma pensional devuelto por la Corte Constitucional. “Resulta claro…
Siga leyendo

La senadora Aída Quilcué protagoniza un nuevo caso de «usted no sabe quién soy yo»

| Confidencial Noticias | ,
La senadora Aída Quilcué protagonizó una fuerte discusión con uniformados del Ejército Nacional en un puesto de control sobre una carretera del departamento del Cauca. Cuando los militares le hicieron señales de pare para cumplir con la labor de control…
Siga leyendo