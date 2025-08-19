El Gobierno Nacional sancionó la Ley #2532 de 2025 la cual crea el Museo Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero en virtud del Proyecto de Ley aprobado por el Congreso de la República, cuya autora es la H.R. Astrid Sánchez Montes de Oca.

La iniciativa nació como conmemoración a la abolición de la esclavitud en Colombia, mediante la Ley 2ª del 21 de mayo de 1851 y además crea el Centro de Pensamiento Negro, Afrocolombiano, Raizal y Palenquero.

“Sí, llegó la hora del museo y del Centro de pensamiento de nuestras raíces negras, el cual exaltará los valores de nuestra raza que ayudó a moldear la nación de la cual hoy nos sentimos orgullosos. Como cultura negra, imprimimos valores que hacen que nuestra patria sea única. Pero aunado a esto se perdieron vidas, cuya memoria buscamos homenajear para que nunca más se repitan formas de violencia ligadas a la discriminación y toda forma de intolerancia”, aseguró la representante a la cámara, Astrid Sánchez.

El Museo afro tendrá su sede principal en Cali, con recursos destinados ya por le ministerio de Cultura, con personería jurídica, patrimonio propio y además autonomía administrativa y financiera.

Así mismo el Centro de Pensamiento Negro estará también adscrito al ministerio de Cultura y deberá rendir un informe anual a la Comisión Legal Afrocolombiana del Congreso de la República donde exponga las investigaciones adelantadas, las recomendaciones de política pública y las necesidades legislativas para la reivindicación de las comunidades afrocolombianas y palenqueras.