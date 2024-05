“No conozco a Sneyder Pinilla”: Iván Leonidas Name

El presidente del Senado, Iván Leonidas Name, por medio de un comunicado negó estar vinculado con los hechos de corrupción relacionados con los carrotanques destinados a surtir agua potable en La Guajira.

“Frente a las acusaciones realizadas ante medios de comunicación por Sneyder Augusto Pinilla Álvarez, a quien no conozco, manifiesto a la opinión pública que dichas versiones no corresponden con la realidad”, dice Name en su comunicado.

Pinilla le señala de recibir una maleta con 4 mil millones de pesos de manos de la Consejera Presidencial Para las Regiones, Sandra Ortiz, supuestamente por permitir la aprobación de los proyectos e iniciativas del Ejecutivo.

“El país ha sido testigo de mis actuaciones públicas en el debate democrático. Los más de 45 años de vida pública que me preceden, dan cuenta de mi talante y proceder, que hoy se pretende afectar, desviando la atención de quienes desangraron el erario público en cabeza de la institución de la UNGRD”, añade en el texto.

Iván Leonidas Name dijo estar dispuest a comparecer ante la justicia las veces que se le necesite para dar su versión de los hechos y que así, según él, su nombre quede limpio.