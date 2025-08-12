Ir al contenido principal

Confidencial Noticias 2025

Con el aterrizaje de un avión Antonov AN-32 de la División de Aviación Asalto Aéreo del Ejército Nacional, entró en operación un nuevo aeropuerto en el municipio de Fonseca, La Guajira. Esta infraestructura, considerada un activo estratégico para la soberanía nacional, ya cuenta con capacidades operacionales para aeronaves de mediano rendimiento.

La construcción y adecuación del aeródromo fue ejecutada por los Ingenieros Militares en coordinación con los soldados aviadores, en un esfuerzo conjunto que refleja la sinergia entre diferentes componentes de la institución. Este proyecto refuerza la presencia del Estado en una zona clave del norte del país y amplía las capacidades logísticas y operativas de la Fuerza Pública.

El nuevo aeródromo representa un hito en términos de movilidad y sostenimiento para las tropas de la Fuerza de Tarea de Armas Combinadas Medianas, facilitando el transporte de personal, equipos, suministros y demás recursos necesarios para el desarrollo de misiones militares y humanitarias. Asimismo, permitirá una respuesta más rápida y eficaz ante necesidades de las comunidades de esta región del Caribe colombiano, mejorando el alcance institucional en territorios estratégicos.

