Un nuevo ataque al Ejército Nacional se presentó en el departamento de Nariño que dejó como resultado el secuestro de cuatro soldados más que habían sido reportados como desaparecidos desde hace varios días.

Los militares secuestrados son Jeison Javier García Rodríguez, Brayan Stiven Ruiz Toro, Juan David Buitrón Caicedo y Jamerson Adrián Guachetá.

El Ejército Nacional en un comunicado oficial exigió su pronta liberación y respeto por sus vidas: «Exigimos el respeto a su vida y su dignidad. Son servidores de la patria que trabajan día a día por los colombianos desde todos los rincones del país», dijo la institución rechazando este hecho criminal.

Los militares hacen parte del Batallón de Despliegue Rápido N.° 5, orgánico de la Fuerza de Despliegue Rápido N.° 2, y fueron secuestrados por las disidencias mientras adelantaban tareas tácticas de control territorial en el corregimiento de Damasco, municipio de Cumbitara en el departamento de Nariño.