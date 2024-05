Olmedo López rompe su silencio y le pone un poco más de sal a la herida

El exdirector de la Unidad de Gestión del Riesgo (UNGRD) Olmedo López, rompió si silencio y pidió un principio de oportunidad para de esta manera contar lo que sabe sobre las denuncias de corrupción al interior de la entidad y como esta se habría prestado para comprar los votos en el Congreso de la República a los proyectos de reformas que el Gobierno Petro presentó a consideración del Legislativo.

“Que me concedan un principio de oportunidad con inmunidad total y le dé garantías de seguridad a mi familia, para poder entregar los hechos reales frente al proceso que enfrentaré. Se han aprovechado de mi silencio. Pues ya no más. No se los voy a permitir”, puntualizó Olmedo en un audio.

Olmedo aseguró que solo estaba siguiendo órdenes, sin especificar ni mencionar nombre de donde vendrían las instrucciones que supuestamente recibió.

“He tenido que enfrentar duras batallas, quienes han luchado como yo, desde distintas orillas sabrán lo difícil que es seguir órdenes”, afirmó.

Dejó claro que por medio de su abogado José Moreno caballero, pidió medidas de protección a organismos internacionales para así poder contar la verdad de los hechos que hoy sacuden al país político y tienen al Gobierno Nacional contras las cuerdas.

Nota relacionada: Procuraduría investiga sí son ciertas las declaraciones de Sneyder Pinilla