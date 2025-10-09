Ir al contenido principal

| Europa Press | ,

ONU exige la liberación de integrantes de una misión médica secuestrados en el Huila

La legación de Derechos Humanos de Naciones Unidas en Colombia ha denunciado en las últimas horas de este miércoles que «un grupo armado» habría retenido a nueve integrantes de una misión médica en La Plata, en el departamento de Huila, en el suroeste colombiano.

«Urgimos la liberación inmediata, sanos y salvos, de nueve integrantes de la misión médica que según autoridades locales habrían sido retenidos por un grupo armado no estatal en La Plata», ha reclamado el representante en Colombia del Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos, Scott Campbell, en la red social X.

Asimismo, la representación de Naciones Unidas ha reiterado a los grupos paramilitares «su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario que establece la protección irrestricta de la misión médica».

El personal de la misión médica, vinculada al hospital público de San Sebastián, en La Plata, habría sido retenido mientras prestaban atención sanitaria en comunidades rurales, según ha explicado el secretario de Gobierno de Huila, Juan Carlos Casallas Rivas, al diario colombiano ‘El Heraldo’.

«De acuerdo con el reporte del comandante de Policía del departamento, se tuvo conocimiento de que las personas que hacen parte de la misión médica –unos equipos básicos de salud– habrían sido retenidas por personas que manifestaron ser integrantes del frente Hernando González Acosta», ha indicado, aludiendo así a una facción de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).

Asimismo, Casallas ha alertado de que el grupo ha impuesto nuevas condiciones de control sobre el tráfico para todo aquel que no pertenezca a las comunidades rurales de la zona, lo que deberá ser «verificado» por las Juntas de Acción Comunal.

«Estas personas han indicado que, a partir de la fecha, deberá realizarse una verificación minuciosa de todo el personal que transite por la zona rural del municipio de La Plata», ha explicado el secretario de Gobierno local.

Europa Press

