Un operatico coordinado entre la Policía Nacional, la Armada Nacional de Colombia y la Policía Nacional de Ecuador, permitió la captura de Rolando Federico Gómez Quinde, alias «Fede», quien sería el sucesor criminal de José Adolfo Macías Villamar alias “Fito”, Cabecilla de Los Choneros, direccionador de narcotráfico internacional y principal actor generador de violencia en Ecuador.

Este sujeto, ecuatoriano de nacimiento, tenia Circular Roja de INTERPOL. Es el sucesor criminal de alias “Fito”, encargado de las rentas ilegales de Los Choneros, quien coordinaba el tráfico de estupefacientes hacia Estados Unidos, con tránsito en Centroamérica, bajo la modalidad de lanchas rápidas.

Se encontraba en la ciudad de Medellín buscando alianzas multicriminales con cabecillas locales e internacionales, para establecer nuevas rutas de tráfico de estupefacientes y consolidación de negocios ilícitos.

Alias “Fede”, se desempeñó además como cabecilla de la organización criminal Los Águilas, en Ecuador. Tendría un amplio poder corruptor, en junio de 2025, habría pagado la suma de 1 millón de dólares logrando su fuga de la Penitenciaría del Litoral de Ecuador.

Nota recomendada: Operativo del Ejército en Antioquia deja como resultado dos capturas y tres bajas en combate











