Uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal, adscritos a la División de Control Operativo Cúcuta, llevaron a cabo diligencias de allanamiento y registro a dos inmuebles tipo vivienda, los cuales se encontraban acondicionados para el almacenamiento de mercancía, en el barrio San Miguel de la ciudad de Cúcuta.

En el operativo se incautaron 1.725 pares de calzado y 3.955 unidades de diferentes artículos, entre ellos confecciones y bolsos, de origen extranjero, los cuales no contaban con la documentación requerida para su legal ingreso, almacenamiento y comercialización en el territorio nacional.

Esta mercancía se encuentra avaluadas comercialmente en $795.933.843 millones de pesos y estaba lista para ser comercializada.

