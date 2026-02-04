Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

Uniformados de la Unidad Básica de Investigación Criminal, adscritos a la División de Control Operativo Cúcuta, llevaron a cabo diligencias de allanamiento y registro a dos inmuebles tipo vivienda, los cuales se encontraban acondicionados para el almacenamiento de mercancía, en el barrio San Miguel de la ciudad de Cúcuta.

En el operativo se incautaron 1.725 pares de calzado y 3.955 unidades de diferentes artículos, entre ellos confecciones y bolsos, de origen extranjero, los cuales no contaban con la documentación requerida para su legal ingreso, almacenamiento y comercialización en el territorio nacional.

Esta mercancía se encuentra avaluadas comercialmente en $795.933.843 millones de pesos y estaba lista para ser comercializada.

Nota recomendada: En libertad dos fleteros capturados en flagrancia

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Iván Cepeda quedó por fuera de la consulta del Frente por la Vida

| Confidencial Noticias | , ,
Con una votación 6 -4, la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral determinó el impedimento del senador y candidato presidencial, Iván Cepeda, para participar en la consulta interpartidista del mes de marzo. En contra de la participación de Cepeda los…
Siga leyendo

Preocupación por nuevos casos de cáncer en Colombia

| Confidencial Noticias | ,
De acuerdo con el Fondo Colombiano de Enfermedades de Alto Costo, en 2024 se presentaron 62.000 casos nuevos de cáncer y 34.452 muertes relacionadas con la enfermedad. Los tipos más frecuentes fueron el de mama y cuello uterino en mujeres, y el de próstata y…
Siga leyendo

Gustavo Petro califica de «positiva» la reunión con Trump

| Europa Press | , ,
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha afirmado este martes que ha mantenido una reunión «muy positiva» y de tono «optimista» con su homólogo estadounidense, Donald Trump, con quien ha hablado sobre las sanciones y sobre los métodos para combatir el…
Siga leyendo

Revocan candidatura de Marelen Castillo

| Confidencial Noticias | , ,
La sala plena del Consejo Nacional Electoral (CNE) revocó la candidatura de la representante Marelen Castillo en la lista al Senado del Centro Democrático al considerar que incurriría en doble militancia. Castillo llegó a la Cámara de Representantes…
Siga leyendo

Caso Iván Cepeda queda en manos de conjueces

| Confidencial Noticias | , ,
La discusión en la Sala Plena del Consejo Nacional Electoral sobre la participación del senador y candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la consulta del Frente por la Vida el próximo 8 de marzo, no obtuvo humo blanco, quedando la decisión final en…
Siga leyendo