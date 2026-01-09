Ir al contenido principal

Un operativo conjunto entre el Ejército Nacional y la Policía Nacional contra la minería ilegal ejercida por el Clan del Golfo, Subestructura Jhon Fredy Orejuela, tuvo lugar en zonas rurales de los municipios de Quibdó y Carmen de Atrato.

Durante las operaciones fueron intervenidas e inutilizadas 36 unidades de producción minera, UPM, logrando la destrucción de 9 dragas tipo buzo y 27 motores, maquinaria utilizada para la extracción ilegal de oro en esta región del país.

El Ejército Nacional calcula la afectación económica representativa a esta estructura criminal, se encuentra estimada en más de 600 millones de pesos por la pérdida de maquinaria.

Así mismo, se evitó la extracción de aproximadamente 4000 gramos de oro mensuales, lo que representaría ingresos cercanos a los 2000 millones de pesos en el mercado ilegal.

