Operativo del Ejército en Antioquia deja como resultado dos capturas y tres bajas en combate

Tropas del Gaula Militar Valle de Aburrá de la Cuarta Brigada del Ejército Nacional, sostuvieron combates contra presuntos integrantes de la Estructura 36, al mando de alias Primo Gay, en la vereda Aguacatal del municipio de San Andrés de Cuerquía, Norte de Antioquia.

En el operativo se logró la captura de dos presuntos integrantes de este grupo armado ilegal, dos otros integrantes de este grupo resultaron heridos —entre ellos un menor de edad y alias 09, cabecilla de comisión de esta estructura— a quienes se les respetó la vida y se les brindaron los primeros auxilios por parte del enfermero de combate. Y se registraron tres muertos en desarrollo de operaciones militares, conocidos con los alias de Johan o el Gordo, comandante de escuadra; alias Tania y alias Isa.

Alias 09, quien tendría cerca de cuatro años en esta estructura criminal, estaría vinculado con el asesinato del soldado profesional Esneider Alejandro Pineda Solarte y del sargento segundo César Leonardo Pardo Rojas, quienes días atrás fueron vilmente asesinados cuando adelantaban la desactivación de artefactos explosivos instalados por este grupo en la vía que comunica al municipio de San Andrés de Cuerquía con el corregimiento Valle de Toledo.

Dentro de su trayectoria criminal también se resalta la instalación de vallas ilegales para generar temor y controlar el ingreso vehicular a los municipios de Campamento y Guadalupe, así como el uso indiscriminado de artefactos explosivos contra la población civil, la Fuerza Pública y el proyecto Hidroituango y sus filiales.

En el lugar de los hechos fueron encontrados 7 fusiles, 21 proveedores, más de 1570 cartuchos de diferentes calibres, radios de comunicación, cantimploras, material de intendencia, brazaletes y una valla alusiva a este grupo armado organizado.

Los capturados y el material incautado fueron puestos a disposición de las autoridades competentes para el proceso judicial correspondiente.