Un operativo articulado del Ejército Nacional, la Fuerza Aeroespacial de Colombia, la Policía y la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR, tuvo lugar en el predio La Lomita, ubicado en la vereda Firita Peña Arriba, en jurisdicción del municipio de Ráquira, donde se venía adelantando explotación subterránea de carbón de piedra sin contar con título minero ni licencia ambiental.

De acuerdo con la CAR Cundinamarca, en el suelo se evidenció una afectación directa al recurso suelo por la remoción de cobertura vegetal en un área estimada de aproximadamente 6.400 metros cuadrados, en la que también se hallaron depósitos de material estéril sin manejo técnico.

“Esta disposición inadecuada representa una amenaza significativa para la estabilidad del terreno y la calidad del suelo, al provocar pérdida de nutrientes y facilitar el arrastre de sedimentos hacia fuentes hídricas por efecto de las lluvias”, explicó director regional de la CAR Chiquinquirá, Yiber González.

También se halló condiciones inadecuadas en el manejo de aguas residuales provenientes de la actividad minera, las cuales eran vertidas al suelo sin control de sustancias químicas generando riesgos potenciales de contaminación sobre el entorno y afectaciones al recurso hídrico cercano.

Esta actividad ilegal estaba causando deterioro en el paisaje ambiental rural producto de la alteración del relieve, la exposición del subsuelo y el abandono de residuos sólidos.

“Estos impactos influyen en la fragmentación del ecosistema y ocasionan un desequilibrio en la biodiversidad, afectando no solo al entorno físico, sino también a las dinámicas sociales y productivas de la región”, agregó el director González.

La CAR Cundinamarca impuso medida preventiva consistente en la suspensión de toda actividad minera en el sitio, con el fin de evitar la continuidad del daño ambiental.