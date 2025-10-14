Ir al contenido principal

Un operativo del Gaula de la Policía Nacional en la cárcel de Alta Seguridad de Palogordo, en Girón Santander, permitió el hallazgo tres teléfonos celulares tipo smartphone, un módem inalámbrico para conexión a internet y tres cargadores USB.

De acuerdo con informes de inteligencia de la Policía, desde este lugar de prisión se estarían fraguando planes delictivos que atentarían contra la seguridad no solo del departamento de Santander, sino además contra funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario (INPEC).

Quienes estarían detrás de estos planes delictivos son algunos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado “La Inmaculada”, que se encuentran recluidos en esta prisión como Mauricio Marín Silva, alias ‘Nacho’, hermano de ‘Pipe Tuluá’.

La Policía Metropolitana de Bucaramanga, confirmó que seguirán realizando estos operativos en aras de garantizar la seguridad.

