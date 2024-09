¿Pasará Gregorio Eljach la cuenta de cobro a los senadores?

Todo el que ha visitado las instalaciones del Congreso de la República y conoce su funcionamiento, sabe también lo inmenso que es el poder que tiene el secretario general, cargo que ocupa Gregorio Eljach, personaje escogido por el presidente Gustavo Petro para que complete la terna de candidatos al puesto de procurador.

Es la persona que se encarga de suministrar oficinas a los senadores de la república y es además quien se encarga de agendar los temas que serán tratados en las plenarias de la Corporación, ordenar la publicación en la “Gaceta del Congreso” de los documentos originados en el proceso de formación de las leyes, etc. No hay un solo senador que no le deba un solo favor a secretario, lo que genera la duda de sí Gregorio Eljach ¿les pasará la cuenta de cobro, ahora que debe buscar los votos de cada uno de sus electores para llegar a la cabeza del organismo de control disciplinario?

Eljach conoce muy bien a los actuales senadores y sabe muy bien en qué está cada uno de ellos, a diferencia de sus otros dos contendores (Luis Felipe Henao y Germán Varón Cotrino), quienes tienen buenas relaciones con los parlamentario, pero, no tienen la capacidad actual de negociación que sí tiene Gregorio, por la actual cercanía que tiene el secretario del Senado con cada uno de ellos.