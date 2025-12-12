El presidente Gustavo Petro autorizó la extradición a Estados Unidos de Felipe Marín, alias ‘Pipe Tuluá’, que lidera la organización criminal ‘La Inmaculada’ y sobre el que pesa una condena de 30 años de prisión por, entre otros delitos, 39 homicidios.

‘Pipe Tuluá’ será enviado al país norteamericano, donde enfrenta cargos por posesión y tráfico de cocaína, así como por la fabricación y distribución de al menos cinco kilos de esta sustancia.

En su escrito, el Gobierno ha aclarado que el detenido, que deberá comparecer ante el Tribunal de Distrito Este de Texas, no podrá ser juzgado ni condenado por hechos diferentes a los que motivaron su extradición, ni por conductas anteriores a diciembre de 1997.

El presidente ha dado ‘luz verde’ a su extradición alegando que ‘Pipe Tuluá «no desempeña ningún rol en las Mesas de Diálogo de Paz ni en los espacios de conversación socio-jurídicos», según ha indicado la oficina del Consejero Comisionado para la Paz en declaraciones a Caracol Radio, contraviniendo el argumento de la defensa para frenar su salida del país.

Los abogados tienen ahora diez días para interponer un recurso ante una decisión ya avalada por el Tribunal Supremo de Colombia y a la que ‘Pipe Tuluá’ ha respondido rechazando los cargos que se le imputan. «Sigo firme en mi propuesta de buscar una salida al conflicto y en mi postura de que no soy narcotraficante», ha afirmado en un comunicado.

