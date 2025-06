El presidente de la república, Gustavo Petro, manifestó su desconfianza en la respuesta oficial que dio la Policía Nacional ante las recientes revelaciones de unos misiles hallados en Bogotá que tendrían como fin, atentar contra la vida del primer mandatario.

«No sé el objetivo de los antitanques y las versiones policiales no me convencen. ¿qué hace la policía con armas antitanque? Pero el tema es que no es la primera vez que se demeritan las amenazas por parte de policía y prensa», escribió el primer mandatario en su cuenta de X.

El jefe de Estado reveló meses atrás en una ceremonia de ascensos de oficiales de la Policía en la Escuela General de la Santander sobre un plan para atentar contra su vida, y desde ese momento el tema no se volvió a tocar.

En las últimas horas, un informe revelado por Noticias Uno, da cuenta de dos lanzacohetes que fueron encontrados días después de la denuncia del presidente de la república, sin embargo, al parecer la Policía no dio importancia al asunto y el material bélico no entró en cadena de custodia.

En un comunicado emitido por la Policía Metropolitana de Bogotá se asegura que estos misiles no se pueden reutilizar, «“tras la verificación por parte del personal antiexplosivos y la judicialización del hallazgo, se determinó que estos elementos son de un solo uso y ya no son funcionales, además no contaban con munición. Asimismo, fueron verificadas las cámaras de seguridad del sector que permitieron identificar las personas que habrían abandonado estos elementos”.

Según Petro, el primer atentado estaba planeado para el 20 de julio durante la ceremonia del Desfile Militar y de Policía.

“En el atentado anunciado por el embajador de EEUU para el 20 de julio, que iba a ser realizado por francotiradores profesionales, en la investigación posterior de la policía/Dipol, no se encontraron los francotiradores sino una simple banda de microtráfico con pólvora negra. Creo se acusó a un joven que nada tenía que ver”.

Dijo además de un atentado planeado para el momento en que aterrizara en Cali para la celebración de la COP16.

«Supimos de la introducción a Colombia de dos misiles Sam16, tierra/aire, iban a ser usados en la Cop16 en mi aterrizaje. Use técnicas de clandestinidad y entre a Cali por otros métodos. Un misil fue ubicado en la zona conocida como la de los paperos y fue rodeado por el ejército sin ubicarlo. Quisieron recoger camionetas para llenarlas de explosivos en una vía a donde yo llegara a la COP. Estuve en una casa de seguridad, con escoltas independientes y nunca pudieron ubicar mis movimientos. Un grupo de Ivan mordisco puso retén para capturar camionetas de la carretera a Popayán, pero fue capturado por el ejército. Yo sí la ubicación exacta del grupo para su captura».

El primer mandatario habló de una «junta del narcotráfico» que, según él, tiene planes de asesinarlo y de la cual harían parte funcionarios de la Fiscalía General de la Nación, miembros de la Policía, según dijo, «algunos políticos».

