Petro gana el pulso a Katherine Miranda

Con la elección del representante a la cámara de la Alianza Verde, Jaime Raúl Salamanca, como presidente de la Corporación se configuró un triunfo del presidente Gustavo Petro a la congresista Katherine Miranda, quien aspiraba al cargo con una candidatura independiente pero respaldada por algunos sectores de la oposición.

Miranda obtuvo 69 votos enfrentándose a una mayoría de su partido Alianza Verde que apoyaron a su colega Jaime Raúl Salamanca, quien además logró el apoyo de los conservadores, la U, el Pacto Histórico y una mayoría de la bancada del Partido Liberal.

Fuentes de Confidencial Colombia aseguraron que el presidente Gustavo Petro dio su respaldo a Salamanca evitando que la representante Katherine Miranda llegara al cargo, dada la desconfianza que la congresista genera al primer mandatario, quien además no se podía dar el lujo de perder el control en la Corporación como ocurre en el Senado.

Katherine Mirando reconoció desde su cuenta de X el triunfo de su colega en la Cámara de Representantes, “¡Siempre me he creído el cuento de que yo soy una mujer capaz y que nada me queda grande! Hoy pierdo la presidencia de la Cámara contra el Gobierno, fue una campaña llena de dignidad, altura y con la conciencia tranquila”.