Petro llama a consultas a embajadora de Colombia en Israel

El presidente Gustavo Petro tomó la decisión de llamar a consultas a la embajadora de carrera de Colombia en Israel, Margarita Manjarrez.

“He decidido llamar a consulta a nuestra embajadora en Israel. Si Israel no detiene la masacre del pueblo palestino, no podemos estar allá”, confirmó el primer mandatario desde su cuenta de X.

Comunicado de prensa



El Gobierno de Colombia expresa su más enérgico rechazo por las acciones de las fuerzas de seguridad israelíes en Gaza, en áreas densamente pobladas por civiles, lo que ha resultado en un saldo de más de 8000 víctimas, entre ellos cientos de niños y niñas.👇 pic.twitter.com/ZyBJFGZP8r — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) November 1, 2023

Petro se ha negado a rechazar los ataques de Hamas a Israel, lo que ha llamado la atención de algunos miembros de la comunidad internacional, entre ellos, Estados Unidos. La decisión deja las relaciones con Israel fracturadas.