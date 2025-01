Petro reafirma su posición de no romper relaciones con Venezuela

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, ha vuelto a cuestionar este viernes a la oposición de su país, que le exige que rompa relaciones e imponga sanciones a Venezuela, poco antes de la toma de posesión de Nicolás Maduro, asegurando que esas “acciones contundentes” que le reclaman solo empeorarán las cosas.

“Esas acciones no dejan sino heridas en los pueblos que duran por generaciones, he visto bloqueos económicos que condenan a pueblos enteros al hambre buscando su esclavitud, ponerlos de rodillas, he visto que han dejado millones de muertos”, ha escrito en un largo mensaje en su cuenta de la red social X.

Petro ha asegurado que esto que le reclama la oposición “ha llevado a gobiernos colombianos a cometer crímenes internacionales”, bombardeando otros territorios extranjeros e incluso apoyando golpes de Estado en países vecinos y en el propio.

“Las ‘acciones contundentes’ de un gobierno contra otro es lo que hemos visto en Irak, en Siria, en Libia, en Gaza, en Líbano, en Yemén, en Ucrania, y ahora, como amenaza, contra Panamá, Dinamarca, Canadá. Es el fin del derecho internacional y la justicia y el comienzo de la barbarie humana”, ha expresado el mandatario.

“No me exijan que ayude a bloquear a un pueblo hermano con el hambre, que será nuestra propia hambre, no me exijan que permita que el suelo colombiano se use para matar al pueblo hermano, que será nuestra propia muerte. Jamás en un demócrata y en un progresista pueden encontrar la mas mínima disposición a ser el Caín de la historia, el Caín de América”, ha dicho.

Petro ha vuelto a insistir en que los problemas de América Latina han de ser resueltos por los países de la región. “Nuestra relación con el mundo debe ser en pie de hermandad y en pie de dignidad e igualdad”, ha subrayado.

Petro critica las sanciones internacionales contra Venezuela

Asimismo, ha señalado que bajo bloqueos económicos extranjeros “no hay elecciones libres”, ya que estos son “la máxima aniquilación del voto”, así como la “máxima interferencia contra la libertad antes que las cadenas físicas suenen”.

“Fue un enorme error que países poderosos del mundo presionaran elecciones bajo bloqueo económico en América Latina”, ha dicho en clara referencia a las sanciones internacionales que durante los últimos años han estado cayendo sobre Venezuela.

“El pueblo de Venezuela libertario, soberano, ha luchado, con nosotros al lado, por libertad no por cadenas. Ese pueblo debe decidir libre, completamente libre de quienes codician petróleos, o la servidumbre de los pueblos”, ha remarcado.

De nuevo, el presidente colombiano ha reiterado que su Gobierno solo intervendrá en los asuntos internos de Venezuela si es invitado a “ayudar” a que “el pueblo de Bolívar pueda expresarse libre y soberanamente”.

Brasil confirma la presencia de su embajador en Caracas

Finalmente, el Gobierno de Brasil ha confirmado la presencia de su embajadora en Caracas, Glivania Maria de Oliveira, en la toma de posesión del presidente Maduro, después de que en las últimas horas se barajara la posibilidad de que no asistiera en respuesta a la breve detención de la opositora María Corina Machado.

“Cumpliremos con el rito diplomático”, ha dicho Celso Amorim, asesor especial en asuntos internacionales del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva. “Glivania Oliveira está en Caracas al frente de la delegación”, ha dicho a CNN.

Por su parte, Colombia también contará con la presencia de su embajador en Caracas, Milton Rengifo.

