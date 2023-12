Gustavo Petro aprovechó la llegada de Roger Waters a Colombia para recibirlo y hablar sobre temas de coyuntura política a nivel mundial. El presidente sostuvo esta reunión después de que el miércoles canceló su agenda por gripa.

Roger Waters estaba de visita en el país presentando el concierto de This Is Not A Drill en el Coliseo MedPlus de Bogotá ante más de 15 mil personas.

«El objetivo común es luchar por los derechos humanos de todos en el mundo… Es como romper la pared», le dijo el cofundador de Pink Floyd al presidente colombiano.

Entre los temas destacados el artista exaltó el papel y discurso de Petro concerniente a los ataques de Israel a la comunidad en Gaza, Palestina.

Le puede interesar: Crónica: Roger Waters en Bogotá y el despertar de la conciencia colectiva

*Foto: petro.presidencia.gov.co