El presidente Gustavo Petro Urrego sancionó la ley Artes Al Aula, que establece que las artes deben incorporarse de forma transversal en los procesos pedagógicos de las instituciones educativas, con el fin de fortalecer las competencias ciudadanas, el pensamiento creativo y la cultura de paz.

De esta forma, la educación artística deja de ser una asignatura y se vuelve ley que se articula directamente con el Sistema Nacional de Formación y Educación Artística y Cultural – SINEFAC. Esta ley abre un camino pedagógico y territorial que vincula a docentes, gestores culturales, artistas comunitarios y autoridades locales para que la educación artística sea un derecho.

“Artes para la Paz es un programa que hasta ahora comienza, que lleva unos dos años. Pero si logramos que esta ley prevalezca, va a llegar a millones, a generaciones permanentes de niños, niñas y jóvenes, y de aquí van a salir talentos en todos los niveles de la expresión artística en Colombia. Va a haber lo que yo llamo una revolución de la cultura”, explico el presidente de la República, Gustavo Petro Urrego.

Nota recomendada: Gobierno radica proyecto para dar la lucha contra el tráfico de fentanilo



La reglamentación de la ley será liderada por el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes y el Ministerio de Educación Nacional, en el marco del SINEFAC.

El propósito de la ley es fomentar la inclusión social y los derechos culturales, así como el desarrollo cognitivo, la promoción de la cultura, el desarrollo social, la mejora de la expresión y nuevas formas de saber.

Así mismo, promueve la priorización de instituciones educativas rurales y con brechas en educación artística y cultural, contribuyendo a la equidad territorial, así como la expansión del aprendizaje artístico más allá del aula tradicional, vinculando la escuela con las culturales locales.