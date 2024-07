Petro y el gobernador de Antioquia se enfrentan

El presidente Gustavo Petro y el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, protagonizan un enfrentamiento por cuenta de la propuesta liderada por el mandatario local, respaldada por el Centro Democrático que busca independizar las finanzas del departamento.

La idea del gobernador de Antioquia es impulsar un referendo que le daría autonomía fiscal a las regiones, permitiendo que cada departamento recaude e invierta sus propios impuestos.

El primer mandatario respondió desde su cuenta de X oponiéndose a esta iniciativa con el argumento de que sería egoista con las necesidades de miles de territorios en Colombia.

«Este referendo propuesto lo unico que construiría es más pobreza en la mayor parte de los departamentos de Colombia. Concentrar los recursos en una región es uno de los mayores actos de egoísmo social que se puede hacer en la historia de un país y no es sostenible. El país no lo resistiría. Se está mejor cuando los demás están mejor, no al revés», expresó.