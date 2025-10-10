Polémica por directiva de la CRC para acceder a información de los consejos de redacción de los espacios de noticias

Confidencial Noticias
La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a medios de comunicación para que entregue información relacionada con sus contenidos periodísticos y noticiosos.
De acuerdo con el documento expedido por la CRC, se cuenta con un plazo de 10 días hábiles para entregar dicha información.
La exigencia de la CRC causó polémica por ser considerada como un intento de censura a la prensa en Colombia.
Consejo de Estado pone límites a las alocuciones sin fin de Gustavo Petro
La Sección Tercera del Consejo de Estado respondiendo a una tutela interpuesta por un ciudadano, dejó claro que el presidente de la república, Gustavo Petro, no podrá hacer uso de las alocuciones presidenciales de manera indeterminada y sin ningún objetivo…
Lo que encontró el INPEC al interior de 123 cárceles del país
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (INPEC) desarrolló un megaoperativo simultáneo a nivel nacional, con el firme de garantizar la integridad de sus funcionarios y el orden en 123 cárceles del país, interviniendo 134 pabellones en los que…
Consulta del Pacto Histórico sigue su curso, pero… la novela continúa
A pesar de la vía libre que aparentemente tienen los precandidatos del Pacto Histórico para participar de una consulta interpartidista para escoger un candidato único que en nombre de la coalición petrista busque la presidencia de la república en las…
Confirman sanción al menor de edad que asesinó al senador Miguel Uribe Turbay
El Tribunal Superior de Bogotá confirmó la condena que le había impuesto un juez especializado al joven sicario que disparó contra el senador Miguel Uribe Turbay por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas. Los magistrados del…
Consulta del Pacto Histórico queda en el limbo
El Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela que mediante medida cautelar le ordenó a la Registraduría inscribir a los precandidatos del Pacto Histórico con miras a una consulta para elegir un candidato único a la Presidencia de la República. De esta…