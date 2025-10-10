Polémica por directiva de la CRC para acceder a información de los consejos de redacción de los espacios de noticias

La Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a medios de comunicación para que entregue información relacionada con sus contenidos periodísticos y noticiosos.

De acuerdo con el documento expedido por la CRC, se cuenta con un plazo de 10 días hábiles para entregar dicha información.

La exigencia de la CRC causó polémica por ser considerada como un intento de censura a la prensa en Colombia.