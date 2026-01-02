Un ciudadano británico requerido por la justicia española fue capturado en Colombia gracias a un operativo de control migratorio y a la cooperación internacional entre autoridades de varios países. La detención se produjo en el Aeropuerto Internacional José María Córdova, en Rionegro, Antioquia, donde la Policía Nacional confirmó que el hombre tenía vigente una circular roja de Interpol.

El capturado fue identificado como Polemos Michael George, quien es solicitado por las autoridades del Reino de España por los delitos de tentativa de homicidio y porte ilegal de armas de fuego. De acuerdo con la información judicial, el requerimiento se origina en hechos ocurridos el 16 de agosto de 2023 en Marbella, provincia de Málaga.

Según las autoridades, el ciudadano habría efectuado múltiples disparos con arma de fuego en un lugar público, poniendo en grave riesgo la vida e integridad de varias personas, entre ellas menores de edad. Tras estos hechos, se activaron los mecanismos de cooperación internacional que permitieron su búsqueda fuera del territorio español.

¡𝗖𝗔𝗣𝗧𝗨𝗥𝗔𝗗𝗢 𝗖𝗜𝗨𝗗𝗔𝗗𝗔𝗡𝗢 𝗕𝗥𝗜𝗧𝗔́𝗡𝗜𝗖𝗢 𝗕𝗨𝗦𝗖𝗔𝗗𝗢 𝗣𝗢𝗥 𝗜𝗡𝗧𝗘𝗥𝗣𝗢𝗟!



En el Aeropuerto Internacional José María Córdova, la @PoliciaColombia capturó a Polemos Michael George, ciudadano británico requerido por España por los delitos de tentativa de… pic.twitter.com/OYf6uhMHfg — General William Oswaldo Rincón Zambrano (@DirectorPolicia) January 1, 2026

La captura fue posible gracias al intercambio de información entre la Oficina Central Nacional de Interpol Colombia y las autoridades de España y el Reino Unido, lo que permitió detectar el ingreso del ciudadano al país y coordinar su retención de manera inmediata.

Desde la Policía Nacional se destacó que este tipo de resultados evidencian la importancia de la cooperación internacional en la lucha contra el crimen organizado y los delitos transnacionales, al facilitar la localización de fugitivos, reducir los espacios de impunidad y fortalecer la seguridad ciudadana más allá de las fronteras nacionales.

El ciudadano británico quedó a disposición de las autoridades competentes, mientras se adelantan los procedimientos judiciales correspondientes para definir su situación legal y los pasos a seguir en el marco de la solicitud internacional.