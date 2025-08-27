Ir al contenido principal

La Policía Nacional abatió a Elmer José Fuentes Muñoz Alias Colonia, integrante del Clan Del Golfo y uno de los más buscados en Antioquia por delitos de homicidio y terrorismo.

Alias Colonia, tenía una trayectoria criminal de más de 20 años y era el encargado de liderar la expansión criminal de esta estructura desde el Chocó hacia el Eje Cafetero.

Es responsable de 2 atentados mediante activación de artefactos explosivos el 17 de abril y el 23 de mayo del presente año, en Salgar y San Pedro de los Milagros (Antioquia), que dejó como resultado 1 policía fallecido y 3 más lesionados. Asimismo, se le atribuye el homicidio de 2 ciudadanos en Belén de Umbría (Risaralda), como estrategia criminal de intimidación a las comunidades.

Fuentes Muñoz tenía siete procesos investigativos por hechos presentados entre 2013 y 2025 en esta región; además, tenía orden de captura por homicidio, concierto para delinquir agravado y tráfico de armas.

En el operativo, fueron abatidos 2 integrantes más de esta organización criminal y se logró la incautación de 2 fusiles y una pistola.

