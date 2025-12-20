La Policía Nacional confirmó la detonación de unos cilindro bomba que fue abandonado en la vía Buenaventura-Cali en horas de la madrugada.

Desconocidos lo dejaron en un corredor de alta circulación de vehículos en el suroccidente de Colombia con la idea de ser detonados en horas de alto tráfico.

Las autoridades del departamento y la Policía Nacional ordenaron el cierre total de la vía durante varios minutos, con el fin de prevenir cualquier tipo de tragedia mientras se adelantaban las labores de verificación y manejo del riesgo.

El tránsito fue restablecido una vez se detonó el artefacto y se comprobó que no existe ningún riesgo para la población que circule por este tramo.

