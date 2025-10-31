Ir al contenido principal

La Policía Nacional dispondrá de más de 43.000 uniformados para garantizar la seguridad de los niños y sus familias durante la celebración del Halloween.

Los operativos se harán en conjunto con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), a través de la campaña nacional “Día dulce, diversión con precaución”.

Bajo esta medida se dispondrá de 33 regionales y 217 centros zonales del Icbf, así como la instalación de puestos de mando unificados (PMU) en los niveles nacional, distrital y departamental.

Las autoridades recuerdan que el uso de pólvora está prohibido y recomiendan evitar el excesivo consumo de alcohol, optar por disfraces cómodos y con material reflectivo, y abstenerse de publicar en tiempo real la ubicación de los menores en redes sociales.

Los uniformados de la Policía estarán ubicados en las zonas residenciales y comerciales con alta afluencia de público, en donde estarán atentos a cualquier irregularidad, prevenir riesgos y garantizar atención inmediata ante cualquier emergencia.

