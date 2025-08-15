Uniformados adscritos a la Policía Nacional adscritas a la Dirección de Tránsito y Transporte lograron la captura en flagrancia de un sujeto que transportaba 2.100 kilogramos de marihuana, camuflados entre una carga de papa a bordo de un camión que transitaba por las vías del departamento de Nariño.

El operativo tuvo lugar en el kilómetro 53+300 de la vía Junín–Pedregal, sector conocido como La Piedra, en jurisdicción del municipio de Mallama.

Los policías hallaron 2.017 paquetes envueltos en papel de colores, ocultos en la carrocería del camión entre una carga de papa, los cuales contenían en su interior marihuana tipo Cripy, de alta concentración de THC. El cargamento tendría un valor cercano a los $1.500 millones de pesos. En el mercado internacional, su valor podría superar el millón de dólares (USD $1.000.000).

Nota recomendada: ¿Intromisión de la DNI en ascensos de la Policía Nacional?

El capturado, quien presenta antecedentes judiciales por el delito de tráfico de estupefacientes, fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación, y deberá responder por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.