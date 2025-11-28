Personal de la Policía Nacional en coordinación con tropas del Ejército Nacional logró el rescate de nueve personas que permanecían secuestradas desde hacía 46 días por integrantes del frente Hernando González Acosta.

Las víctimas habían sido engañadas con un falso negocio de explotación minera y se desplazaron el pasado 14 de octubre desde Antioquia hasta el Huila, en límites con el Cauca, donde posteriormente fueron retenidas por el grupo armado. Su ubicación y liberación fueron posibles gracias a una investigación minuciosa que permitió identificar el lugar donde eran custodiadas, en la vereda San Miguel del municipio de La Plata.

El operativo se llevó a cabo hacia las 3 de la mañana del 28 de noviembre, en un trabajo coordinado que demuestra la fortaleza institucional para enfrentar el secuestro y proteger la vida de los ciudadanos en el territorio nacional.

Durante la intervención, los comandos del GAULA realizaron un allanamiento a un inmueble, logrando la captura de dos integrantes del grupo armado y la recuperación de un menor que había sido reclutado por esta estructura criminal. Asimismo, se logró la incautación de armamento y munición de guerra.

Entre los capturados estaría alias “Richar”, señalado como presunto autor material de la instalación de la motocicleta bomba en La Plata, hecho en el que fallecieron dos hermanos y más de treinta personas resultaron heridas.

Este sujeto presenta órdenes de captura por concierto para delinquir agravado, homicidio agravado, terrorismo, secuestro y porte ilegal de armas de fuego.

La estructura criminal mantenía secuestradas a las víctimas mientras realizaba una exigencia económica cercana a cinco mil millones de pesos (5.000.000.000).