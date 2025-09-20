Ir al contenido principal

Ponen freno a desvío hídrico utilizado para cultivos de fresa en Facatativá (Cundinamarca)

En un operativo realizado en la zona rural del municipio de Facatativá, la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) puso fin a la desviación ilegal de un cuerpo de agua quera era utilizado para prácticas agrícolas y estaba disminuyendo un importante caudal que suministra agua al municipio.

En el operativo se comprobó la existencia de un canal de 20 centímetros de ancho por 20 centímetros de profundidad, que incluía tubería, tanques de almacenamiento y un reservorio de 615 metros cúbicos, ubicado dentro de un área de 6,29 hectáreas. También se demostró la instalación de un muro de contención en concreto, se desvió el curso hídrico para formar el canal de riego. Esta quebrada, que, según los técnicos de la Empresa de Aguas de Facatativá, es tributaria del río Andes, a su vez surte el embalse Mancilla, proveedor del acueducto local.

la CAR impuso de inmediato una medida preventiva en flagrancia, suspendiendo todo tipo de actividad que resultara de dicha captación ilegal. La suspensión se mantendrá hasta que se obtenga, de manera legal, la respectiva concesión de aguas sin afectar el cauce normal de la quebrada.

Sobre las medidas tomadas durante el operativo, la directora regional de la CAR Sabana Occidente, Mercy Johanne Ospina Cuartas, recomendó a quienes deseen realizar cualquier tipo de actividades que gestionen primero los respectivos permisos ambientales.

