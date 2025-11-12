Ir al contenido principal

Europa Press

Por orden de Petro Colombia no compartirá inteligencia militar con EEUU

El presidente Gustavo Petro, suspendió temporalmente de las comunicaciones «y otros tratos» con las agencias de seguridad de Estados Unidos, aduciendo los ataques de Washington contra embarcaciones en aguas del Caribe.

«Se da orden a todos los niveles de la inteligencia de la fuerza pública suspender envío de comunicaciones y otros tratos con agencias de seguridad estadounidenses», ha señalado en su cuenta de la red social X.

En un escueto mensaje, el mandatario ha especificado que la medida permanecerá vigente «mientras se mantenga el ataque con misiles a lanchas en el Caribe», en alusión a los bombardeos iniciados en septiembre por el Ejército estadounidense que ha dejado más de 60 muertos en lo que la Casa Blanca defiende como operaciones contra el narcotráfico y organismos internacionales y Naciones Unidas condenan como «ejecuciones extrajudiciales».

«La lucha contra las drogas debe subordinarse a los Derechos Humanos del pueblo caribeño», ha agregado sobre una decisión que escala las tensiones entre Bogotá y la Administración de Donald Trump.

Nota recomendada: EEUU resta atención a las acusaciones de Petro

Petro ha hecho estas declaraciones después de que haya trascendido que Reino Unido ha actuado en el mismo sentido, un extremo difundido por primera vez por la cadena de televisión CNN y posteriormente por medios británicos como ‘The Times’ y ‘The Guardian’, si bien hasta el momento desde el número 10 de Downing Street no se ha producido confirmación al respecto.

Un portavoz del Gobierno británico citado por la cadena SkyNews se ha limitado a afirmar que «Estados Unidos es nuestro socio más cercano en materia de defensa, seguridad e inteligencia, pero, en consonancia con un principio de larga data, no voy a hacer comentarios sobre asuntos de inteligencia».

Además, al ser preguntado por los ataques lanzados por Estados Unidos contra buques en aguas del Caribe y del Pacífico, ha señalado que estas «decisiones son asunto» del país norteamericano y que «las cuestiones relativas a si algo contraviene o no el Derecho Internacional son competencia de un tribunal internacional competente, no de los gobiernos».

Europa Press

