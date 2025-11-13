Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

El actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, deberá enfrentar una denuncia ciudadana interpuesta por el veedor Carlos Fernando Álvarez, por presunta participación en política valiéndose de su cargo.

De acuerdo con la demanda, el gobernador habría favorecido los intereses políticos del actual candidato a la Alcaldía de Girón (Santander), William Mantilla.

Según Álvarez, el aspirante a la Alcaldía de Girón es cercano al gobernador Díaz Mateus, a quien, según afirma, apoyó durante su campaña para llegar al cargo en el departamento de Santander.

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público se señala que William Mantilla habría participado en actos oficiales de la Alcaldía de Girón, invitado por el alcalde encargado Freddy Cáceres, designado por el gobernador luego de que el Consejo de Estado destituyera a Campo Elías Ramírez, tras determinar que incurrió en doble militancia durante la campaña de 2023.

Nota recomendada: Procuraduría exige a la función pública cumplir con la Ley de Garantías

El texto de la demanda añade, además, que el gobernador estaría ejerciendo injerencia en la eventual elección de su hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, para las próximas elecciones legislativas 2026-2030.

El veedor ciudadano comenta que el gobernador Díaz Mateus ha retrasado la designación del nuevo encargado de la Alcaldía de Girón, de la terna enviada por los partidos que avalaron la candidatura de Campo Elías Ramírez.

Se espera entonces la decisión de la Procuraduría General de la Nación, entidad que determinará si existe mérito para abrir investigación disciplinaria.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, recordó en días pasados que a ningún funcionario público le está permitido participar en las campañas políticas en curso.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Polémica por la orden de la Corte Constitucional de retirar los crucifijos de los juzgados

| Confidencial Noticias | ,
El senador Mauricio Giraldo expresó su rechazo a la decisión de la Corte Constitucional que conmina a los despachos judiciales del país a retirar crucifijos y demás símbolos religiosos de los recintos donde funcionan los juzgados. “El crucifijo no es un…
Siga leyendo

Jairo Clopatofsky adhiere a Juan Carlos Pinzón

| Confidencial Noticias | , ,
El exministro de Deportes, Jairo Clopatofsky, renunció a su candidatura a la presidencia de la república y anunció su apoyo a la aspiración del exministro de Defensa y exembajador de Colombia en los Estados Unidos, Juan Carlos Pinzón. Clopatofsky y Pinzón…
Siga leyendo

Las últimas peleas políticas en la derecha

| Confidencial Noticias | , ,
Los exgobernadores Aníbal Gaviria (Antioquia), Juan Guillermo Zuluaga (Meta) y Héctor Olimpo Espinosa (Sucre) y el exalcalde Juan Carlos Cárdenas (Bucaramanga), protagonizan una pelea al interior de la coalición La Fuerza de las Regiones por diferencias que…
Siga leyendo

Agarrón entre los jóvenes del Centro Democrático

| Confidencial Noticias | , ,
Otro enfrentamiento interno surgió al interior del Centro Democrático, esta vez protagonizado por dos grupos de jóvenes que integran el partido. Por un lado están quienes considera que el precandidato Miguel Uribe Londoño debe retirarse de la contienda y…
Siga leyendo

Regaño de la MOE a los partidos de oposición

| Confidencial Noticias | , ,
La directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios, desde la reunión citada por la Misión de Verificación de la ONU, hizo un fuerte llamado de atención a los partidos de oposición al gobierno de Gustavo Petro, por no asistir a las…
Siga leyendo