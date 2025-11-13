El actual gobernador de Santander, Juvenal Díaz Mateus, deberá enfrentar una denuncia ciudadana interpuesta por el veedor Carlos Fernando Álvarez, por presunta participación en política valiéndose de su cargo.

De acuerdo con la demanda, el gobernador habría favorecido los intereses políticos del actual candidato a la Alcaldía de Girón (Santander), William Mantilla.

Según Álvarez, el aspirante a la Alcaldía de Girón es cercano al gobernador Díaz Mateus, a quien, según afirma, apoyó durante su campaña para llegar al cargo en el departamento de Santander.

En la denuncia presentada ante el Ministerio Público se señala que William Mantilla habría participado en actos oficiales de la Alcaldía de Girón, invitado por el alcalde encargado Freddy Cáceres, designado por el gobernador luego de que el Consejo de Estado destituyera a Campo Elías Ramírez, tras determinar que incurrió en doble militancia durante la campaña de 2023.

El texto de la demanda añade, además, que el gobernador estaría ejerciendo injerencia en la eventual elección de su hermano, Luis Eduardo Díaz Mateus, para las próximas elecciones legislativas 2026-2030.

El veedor ciudadano comenta que el gobernador Díaz Mateus ha retrasado la designación del nuevo encargado de la Alcaldía de Girón, de la terna enviada por los partidos que avalaron la candidatura de Campo Elías Ramírez.

Se espera entonces la decisión de la Procuraduría General de la Nación, entidad que determinará si existe mérito para abrir investigación disciplinaria.

El procurador general de la Nación, Gregorio Eljach, recordó en días pasados que a ningún funcionario público le está permitido participar en las campañas políticas en curso.