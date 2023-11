Presidente del Senado advierte que no hay tiempo para aprobar las reformas

El presidente del Senado, Iván Leonidas Name, aseguró que ya no queda tiempo para avanzar en las reformas que propone el Gobierno del presidente Gustavo Petro y que en temas como los de la salud no hay que correr.

«El problema de las reformas son sus contenidos y sus oportunidades, cuando se acelera un proceso se daña generalmente lo que hace es dañar la oportunidad para discutir en el Congreso las reformas que se necesitan», afirmó.

Reconoció además que Colombia lleva alrededor de 30 años sin hacer las reformas necesarias, y que la salud debe revisada, pero aseguró que estos cambios no deben hacerse de manera apresurada, «no vamos a querer que se evacúe en tres o cuatro meses»., puntualizó.

Advirtió además que el Congreso de la República se encuentra a dos semanas de cerrar y ya no cuenta con el tiempo suficiente para avanzar.