Las autoridades continúan tras la pista de los autores del intento de asesinato del empresario, Julio Martín Suárez Gómez, quien fue víctima de un ataque armado el pasado viernes 19 de septiembre en el barrio Sotomayor de Bucaramanga.

El general William Quintero, comandante de la Policía Metropolitana de Bucaramanga, aseguró en rueda de prensa que ya cuentan con los primeros indicios y que en los próximos días darán a conocer estos resultados.

Para las autoridades es claro que en el hecho habrían participado otras personas que se encontraban en vehículos parqueados en cercanías al lugar donde ocurrió el atentado.

Julio Martín Suárez recibió cinco disparos, tres de ellos impactaron el vidrio del vehículo blindado en el que se movilizaba. Fue trasladado de inmediato a la Clínica San Luis con heridas graves y permanece en el instituto cardiovascular en Floridablanca.

