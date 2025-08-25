Ir al contenido principal

La Procuraduría General de la Nación destituyó por 14 años al alcalde de Tunja, Boyacá, Mikhail Krasnov, por inscribirse y posesionarse en el cargo de elección popular estando inhabilitado. 

De acuerdo con el fallo disciplinario en primera instancia, el mandatario local firmó un contrato de prestación de servicios con la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia.

Krasnov firmó contrato para prestar servicios profesionales de magister en economía para la capacitación en revisión en documentos y redacción de los artículos científicos en inglés y alemán dirigido a estudiantes del semillero del grupo de investigación SOECOM, grupo de investigación adscrito al centro de investigación y extensión CENES de la facultad de ciencias económicas y administrativas de la ciudad, con un plazo de ejecución del 06 al 30 de diciembre de 2022 y por valor de $8.129.040.

El elegido alcalde de Tunja no renunció 10 meses a las elecciones como lo estipula la norma, lo que genera una inhabilidad.

