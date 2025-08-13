Ir al contenido principal

La Procuraduría General de la Nación profirió pliego de cargos contra Ana Yulieth Díaz Ubaque, exalcaldesa de Circasia (Quindío) para el periodo 2020-2023, por presuntamente no acatar lo establecido en la Ley de Cuotas, al no garantizar la participación efectiva de mujeres en cargos del nivel directivo dentro de la administración municipal.

De acuerdo con la Provincial de Instrucción de Quindío, durante la vigencia 2020, la entonces mandataria habría designado a cuatro hombres en cargos directivos sin tener en cuenta el porcentaje mínimo de participación femenina exigido por la ley.

El Ministerio Público señaló que esta conducta pudo haber vulnerado el principio de igualdad y, de manera provisional, calificó la presunta falta como grave, cometida a título de culpa.

