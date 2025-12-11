Ir al contenido principal

Procuraduría investiga a exsecretaria de Educación del Cesar, por posibles fallas en el PAE

La Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra la exsecretaria de Educación del Cesar, Pamela María García Mendoza, por presuntas irregularidades en la prestación del servicio del Programa de Alimentación Escolar (PAE) en el departamento. 

El Ministerio Público investiga si la servidora pública presuntamente incumplió sus deberes, al no garantizar para los niños, niñas y adolescentes el servicio de alimentación escolar que debía iniciar desde el 24 de enero del 2022, y que al parecer inició desde marzo del mismo año. 

El organismo de control busca confirmar si la funcionaria vulneró los principios de la eficacia y la responsabilidad; asimismo, se calificó provisionalmente la presunta falta de la investigada como grave, a título de culpa grave. 

