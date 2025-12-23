Ir al contenido principal

Horarios de atención

De lunes a viernes:
8:00 AM – 5:00 PM

Whatsapp: (+57) 317 599 0862
Teléfono: (+57) 313 7845820
Email: [email protected]

Confidencial Noticias 2025

La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios por establecer del Fondo Mixto Sierra Nevada, tras detectar presuntas irregularidades en la suscripción de 49 contratos de prestación de servicios. La investigación busca determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la contratación adelantada por esta entidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, las presuntas anomalías estarían relacionadas con la vinculación de 20 personas naturales para apoyar la supervisión de contratos de obra e interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Según la Procuraduría, estos contratos habrían sido celebrados en contravía de lo establecido en el manual de contratación vigente.

El ente de control investiga si, en estos procesos, se omitieron requisitos legales y administrativos fundamentales, lo que podría configurar una indebida gestión de recursos públicos destinados a proyectos financiados con regalías. La revisión incluye el análisis de la necesidad real de los contratos y la forma en que se adelantó su supervisión.

Nota recomendada: El top de los concejales de Bogotá con mayor número de calamidades

También se busca esclarecer las justificaciones legales y financieras de un presunto anticipo entregado a los contratistas, pese a que, al parecer, no se habría cumplido con el objeto de los contratos bilaterales suscritos. La Procuraduría evaluará si estos pagos se ajustaron a la normativa vigente o si, por el contrario, se produjo un posible detrimento al patrimonio público.

Confidencial Noticias

[email protected]
Más contenido del autor

PORTADA

Paloma Valencia entra a la Gran Consulta de la centro derecha

| Confidencial Noticias | , ,
La candidata presidencial por el Centro Democrático, Paloma Valencia, aceptó participar en la consulta de la centro derecha, junto a Vicky Dávila, Juan Manuel Galán, Juan Daniel Oviedo, Aníbal Gaviria, David Luna y Mauricio Cárdenas.  La senadora Paloma…
Siga leyendo

Empieza a consolidarse la consulta de la izquierda

| Confidencial Noticias | , ,
Los precandidatos Camilo Romero, Roy Barreras e Iván Cepeda confirmaron su intención de participar en la consulta del próximo 8 de marzo de 2026, en donde se escogerá a un solo candidato que represente las posturas de la izquierda en Colombia. La consulta…
Siga leyendo

Fotos con Ghislaine Maxwell ponen a Andrés Pastrana en el centro del debate

| Confidencial Noticias | ,
El expresidente Andrés Pastrana es blanco de críticas por parte de un sector de la opinión pública, luego de que el Departamento de Estado de los Estados Unidos compartió unos archivos del caso Jeffrey Epstein con unas imágenes en donde se observa al…
Siga leyendo

Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical no estarán en la consulta de marzo

| Confidencial Noticias | , ,
Los partidos Liberal, Conservador y Cambio Radical anunciaron en su decisión de no participar en la consulta interpartidista de marzo de 2026. Los partidos de la derecha política en Colombia confirmaron la noticia a través de sus cuentas oficiales en…
Siga leyendo

Condenan al coronel (r) Pluvio Hernán Mejía por su participación en los falsos positivos

| Confidencial Noticias | , ,
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 20 años de cárcel al coronel (r) del Ejército, Pluvio Hernán Mejía al determinar que estuvo involucrado en al menos 72 asesinatos extrajudiciales. La Sala de Ausencia de Reconocimiento de Verdad de la…
Siga leyendo