La Procuraduría General de la Nación abrió una indagación preliminar contra funcionarios por establecer del Fondo Mixto Sierra Nevada, tras detectar presuntas irregularidades en la suscripción de 49 contratos de prestación de servicios. La investigación busca determinar posibles responsabilidades disciplinarias en la contratación adelantada por esta entidad.

De acuerdo con el Ministerio Público, las presuntas anomalías estarían relacionadas con la vinculación de 20 personas naturales para apoyar la supervisión de contratos de obra e interventoría financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR). Según la Procuraduría, estos contratos habrían sido celebrados en contravía de lo establecido en el manual de contratación vigente.

El ente de control investiga si, en estos procesos, se omitieron requisitos legales y administrativos fundamentales, lo que podría configurar una indebida gestión de recursos públicos destinados a proyectos financiados con regalías. La revisión incluye el análisis de la necesidad real de los contratos y la forma en que se adelantó su supervisión.

Nota recomendada: El top de los concejales de Bogotá con mayor número de calamidades

También se busca esclarecer las justificaciones legales y financieras de un presunto anticipo entregado a los contratistas, pese a que, al parecer, no se habría cumplido con el objeto de los contratos bilaterales suscritos. La Procuraduría evaluará si estos pagos se ajustaron a la normativa vigente o si, por el contrario, se produjo un posible detrimento al patrimonio público.