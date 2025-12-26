La Procuraduría General de la Nación formuló cargos contra la alcaldesa del municipio de Suárez, Tolima, Consuelo Avilés Aldana (2024-2027), por presuntas irregularidades en el nombramiento de una persona.

De acuerdo con el Ministerio Público, la mandataria local firmó el nombramiento del secretario de Desarrollo Social, Cristian Camilo Suárez Briñez, sin que este este acreditara la suficiente experiencia.

La norma exige experiencia profesional en educación, salud pública, administración, enfermería, psicología o trabajo social, el nombrado solo acreditó formación como contador público y, la experiencia laboral del designado tampoco se relacionaba con las funciones establecidas para el cargo.

También se investiga el nombramiento del secretario general, José Olimpo Suárez por posibles inconsistencias al certificar el cumplimiento de requisitos de Suárez Briñez.

Las conductas de la alcaldesa y el secretario general fueron calificadas como faltas graves cometidas con culpa gravísima, y la del secretario de Desarrollo Social como grave a título de culpa grave.

