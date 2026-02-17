La Procuraduría General de la Nación inició investigación disciplinaria contra el expresidente de la Asamblea Departamental de Amazonas y hoy diputado, Ney Carlos Bento Gonzales, y el exsecretario general, Luis Antonio Rocha Santos, por posible apropiación de recursos de la Corporación de elección popular.

Un informe de auditoría habría evidenciado la presunta desaparición de dineros que posiblemente se auto giró el exsecretario general desde la cuenta corriente de la Asamblea.

Adicionalmente, son objeto de investigación posibles irregularidades en el reconocimiento y pago de viáticos que no habrían sido legalizados y la composición de la mesa directiva

Nota recomendada: Manifestantes del Cauca dejan salir a funcionarios públicos en el CAN











