La Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa en contra el alcalde de Sincelejo (Sucre), Yahir Acuña Cardales, por posible corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025.

La investigación tiene que ver con un video publicado en donde se observa al mandatario local explicando los pormenores detrás del negocio del PAE y la manera como se han obtenido millonarias coimas con recursos de este programa, las cuales, al parecer, serían pagadas al investigado, por parte del proveedor, después de adelantarse el pago de nómina de los trabajadores.

El Ministerio Público busca establecer si en el proceso existió el pago de comisión por la firma del contrato e incremento patrimonial injustificado.

Ingrid Betancourt quiere regresar al Senado

La excandidata a la presidencia de la república y excongresista, Ingrid Betancourt, anunció su aspiración al Senado de la República en la lista del partido Verde Oxigeno. En la lista del partido Verde Oxigeno estará también la exsenadora Sofia Gaviria,…
Mauricio Lizcano se retira de la coalición ALMA

El exministro de las TIC y precandidato presidencial, Mauricio Lizcano, confirmó su decisión de retirarse de la coalición denominada ‘Alma’. «Después de una asamblea del equipo nacional de la campaña por firmas Colombianismo hemos tomado la decisión de…
Se mantiene el proceso judicial contra Miguel Polo Polo

La Corte Suprema de Justicia rechazó la solicitud de nulidad presentada por la defensa del representante a la cámara, Miguel Polo Polo, en el marco del proceso que se le sigue por hostigamiento al presidente Gustavo Petro y al M-19. La Sala Especial de…
Gobierno Petro ve con buenos ojos la salida de Maduro de Venezuela

Ante el creciente rumor de una posible salida de Nicolás Maduro de la dictadura venezolana, el gobierno colombiano ve con buenos ojos la entrega del poder a un régimen de transición que convoque a nuevas elecciones en el vecino país. Desde España la…
«Nadie sabe que es el Frente Amplio»: Juan Fernando Cristo

El exministro del Interior y exsenador, Juan Fernando Cristo, anunció su candidatura a la presidencia de la república por el movimiento En Marcha, calificando su aspiración como una opción de centro alejada de los extremos y los insultos. Cristo aseguró…
