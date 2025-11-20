La Procuraduría General de la Nación abrió investigación previa en contra el alcalde de Sincelejo (Sucre), Yahir Acuña Cardales, por posible corrupción en el Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante 2025.

La investigación tiene que ver con un video publicado en donde se observa al mandatario local explicando los pormenores detrás del negocio del PAE y la manera como se han obtenido millonarias coimas con recursos de este programa, las cuales, al parecer, serían pagadas al investigado, por parte del proveedor, después de adelantarse el pago de nómina de los trabajadores.

Nota recomendada: Fiscalía investiga bombardeo donde murieron menores de edad



El Ministerio Público busca establecer si en el proceso existió el pago de comisión por la firma del contrato e incremento patrimonial injustificado.